Неожиданное завершение получила история о наглой «жене акима» в Шымкенте

Наказан водитель автобуса, который подрезал якобы «жену акима» Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу Шымкента.

В скандальной ситуации на дороге с якобы «женой акима» виноват водитель автобуса № 42.

«Он признал, что допустил нарушения. В итоге за создание аварийной обстановки в отношении мужчины 1966 года рождения был составлен административный протокол», — сообщили в МПС.

Водителя оштрафовали, в тот же день он оплатил штраф.

Напомним, известный блогер рассказала, что женщина, якобы подрезав автобус, стала угрожать водителю общественного транспорта расправой, представившись «женой акима». Оскорбленная горожанка позже сообщила свою версию произошедшего.