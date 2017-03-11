Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Как обустроить балкон: 5 идей
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура Татарстана начала проверку рассылки о массовом суициде

Проверка проводится по поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Надзорное ведомство Татарстана начало проверку рассылки о массовом суициде, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Данная рассылка носит провокационный и деструктивный характер. По поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова надзорное ведомство начало проверку рассылки о массовом суициде. В ходе проверки будет дано поручение оперативным службам правоохранительных органов на установление организаторов и исполнителей данной акции» — проинформировал Руслан Галиев.

Старший помощник прокурора Татарстана подчеркнул, что виновные, которые будут установлены по результатам проверки надзорного ведомства, будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Кукморском районе прокуратура выявила подростков, состоящих в «группах смерти».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура Татарстана начала проверку рассылки о массовом суициде
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь