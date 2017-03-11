Прокуратура Татарстана начала проверку рассылки о массовом суициде

(Казань, 11 марта, «Татар-информ»). Надзорное ведомство Татарстана начало проверку рассылки о массовом суициде, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Данная рассылка носит провокационный и деструктивный характер. По поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова надзорное ведомство начало проверку рассылки о массовом суициде. В ходе проверки будет дано поручение оперативным службам правоохранительных органов на установление организаторов и исполнителей данной акции» — проинформировал Руслан Галиев.

Старший помощник прокурора Татарстана подчеркнул, что виновные, которые будут установлены по результатам проверки надзорного ведомства, будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Кукморском районе прокуратура выявила подростков, состоящих в «группах смерти».