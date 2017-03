Видео: нарисованный Билл Мюррей спел про тихие радости жизни

Пол Аллен Вуд Шаффер — 67-летний канадо-американский комик, актер («Братья Блюз 2000», «Акулий торнадо 4»), певец, композитор, мультиинструменталист и так далее. Но при этом выпускающийся не особо активно. Его предыдущие пластинки выходили лишь в 1989-м (Coast to Coast) и 1993-м (The World’s Most Dangerous Party) годах.

Релиз альбома очередного проекта Шаффера, Paul Shaffer & The World’s Most Dangerous Band («Пол Шаффер и Самая опасная группа мира»), состоится 17 марта.