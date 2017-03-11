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16:01 (мск), источник: Nur.kz

Астану назвали «Дубаем Севера»

Американские журналисты рассказали о столице Казахстана.

Источник: Nur.kz

Журналист американской газеты New York Times, делясь впечатлениями о поездке в Казахстан, назвала Астану «Дубаем Севера», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Вид из окна отеля Риксос в Астане.

Энн Барнард отмечает, что в Астане есть ответ крытому горнолыжному комплексу в Дубае — это пляж с настоящим песком на верхнем уровне торгового центра Хан Шатыр.

Источник: Nur.kz

Хан Шатыр.

Помимо Хан Шатыра, журналистка рассказала и о других достопримечательностях столицы Казахстана — Национальном музее, мечети Хазрет Султан — самой крупной в Центральной Азии — и театре оперы и балета «Астана Опера», который своими роскошными интерьерами напомнил ей Большой театр в Москве.

Источник: Nur.kz

Национальный музей Казахстана.

Барнард также описала историю становления независимого Казахстана и строительства нынешней столицы.

Источник: Nur.kz

Мечеть Хазрет Султан.

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