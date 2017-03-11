Астану назвали «Дубаем Севера»
Американские журналисты рассказали о столице Казахстана.
Американские журналисты рассказали о столице Казахстана.
Журналист американской газеты New York Times, делясь впечатлениями о поездке в Казахстан, назвала Астану «Дубаем Севера», передает NUR.KZ.
Вид из окна отеля Риксос в Астане.
Энн Барнард отмечает, что в Астане есть ответ крытому горнолыжному комплексу в Дубае — это пляж с настоящим песком на верхнем уровне торгового центра Хан Шатыр.
Хан Шатыр.
Помимо Хан Шатыра, журналистка рассказала и о других достопримечательностях столицы Казахстана — Национальном музее, мечети Хазрет Султан — самой крупной в Центральной Азии — и театре оперы и балета «Астана Опера», который своими роскошными интерьерами напомнил ей Большой театр в Москве.
Национальный музей Казахстана.
Барнард также описала историю становления независимого Казахстана и строительства нынешней столицы.
Мечеть Хазрет Султан.