Астану назвали «Дубаем Севера»

Энн Барнард отмечает, что в Астане есть ответ крытому горнолыжному комплексу в Дубае — это пляж с настоящим песком на верхнем уровне торгового центра Хан Шатыр.

Хан Шатыр.

Помимо Хан Шатыра, журналистка рассказала и о других достопримечательностях столицы Казахстана — Национальном музее, мечети Хазрет Султан — самой крупной в Центральной Азии — и театре оперы и балета «Астана Опера», который своими роскошными интерьерами напомнил ей Большой театр в Москве.