Дольщики Первого Пермского микрорайона провели протестные акции

Напомним, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в с. Лобаново Пермского района.

Источник: Новости Перми

В эксплуатацию три 12-этажных дома должны были поступить в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. 228 человек остались без жилья.



Полиция расследует уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ по факту хищения денежных средств при строительстве Первого Пермского микрорайона.

Источник: Новости Перми

Сейчас по уголовному делу проводятся строительно-техническая судебная экспертиза и финансовое исследование движения денежных средств по расчетным счетам застройщика.

Источник: Новости Перми

Министерством строительства и ЖКХ региона определены все возможные механизмы решения проблемы. Идет проработка варианта по привлечению инвестора, который возьмет на себя достройку объекта. Однако по факту ситуация с достройкой домов в Лобаново не меняется.

Источник: Новости Перми