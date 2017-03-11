Дольщики Первого Пермского микрорайона провели протестные акции
Два автопробега и пикет у памятника «Героям фронта и тыла» стали напоминанием о том, что ситуация с достройкой жилых домов в Лобаново не меняется.
Два автопробега и пикет у памятника «Героям фронта и тыла» стали напоминанием о том, что ситуация с достройкой жилых домов в Лобаново не меняется.
Напомним, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в с. Лобаново Пермского района.
В эксплуатацию три 12-этажных дома должны были поступить в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года. 228 человек остались без жилья.
Полиция расследует уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ по факту хищения денежных средств при строительстве Первого Пермского микрорайона.
Сейчас по уголовному делу проводятся
Министерством строительства и ЖКХ региона определены все возможные механизмы решения проблемы. Идет проработка варианта по привлечению инвестора, который возьмет на себя достройку объекта. Однако по факту ситуация с достройкой домов в Лобаново не меняется.
Именно поэтому дольщики Первого Пермского микрорайона регулярно выходят на акции протеста, привлекая внимание к своей проблеме.