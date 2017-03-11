«Марш нетунеядцев» в Пинске прошел без инцидентов
Трое неизвестных пытались схватить видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича, но за него заступились пинчане.
Трое неизвестных пытались схватить видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича, но за него заступились пинчане.
ПИНСК, 11 мар — Sputnik. Несанкционированный «Марш нетунеядцев» собрал в Пинске около 300 человек.
Перед началом акции к людям вышел начальник Пинского ГОВД Валерий Сороченко и предупредил участников о том, что они нарушают закон.
«Вы нарушаете закон, данная акция несанкцианирована», — сказал Сороченко. В ответ люди высказывали недовольство, но не расходились.
Митинг продолжался более полутора часов. Представителей оппозиции на нем не было. Пинчане стояли на площади Ленина и обсуждали наболевшие проблемы. Люди жаловались на декрет № 3, на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги в Пинске.
На акции присутствовал гомельский видеоблогер Максим Филиппович. Его попытались задержать трое людей в штатском.
«Три человека в штатском подошли, схватили меня и поволокли к автозакам, порвали куртку. Когда подошли митингующие, они стали убегать», — рассказал Филиппович на митинге.
Пинчане долго не расходились. К середине митинга к собравшимся вышел еще один представитель милиции — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Виктор Мельников.
«Вам никто не мешает общаться. Но если вы пойдете маршем и будете нарушать закон, будет совершаться
Спустя полтора часа после начала акции собравшиеся постепенно разошлись.