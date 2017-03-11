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18:07 (мск), источник: Sputnik.by

«Марш нетунеядцев» в Пинске прошел без инцидентов

Трое неизвестных пытались схватить видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича, но за него заступились пинчане.

Источник: Sputnik.by

ПИНСК, 11 мар — Sputnik. Несанкционированный «Марш нетунеядцев» собрал в Пинске около 300 человек.

Перед началом акции к людям вышел начальник Пинского ГОВД Валерий Сороченко и предупредил участников о том, что они нарушают закон.

«Вы нарушаете закон, данная акция несанкцианирована», — сказал Сороченко. В ответ люди высказывали недовольство, но не расходились.

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Митинг продолжался более полутора часов. Представителей оппозиции на нем не было. Пинчане стояли на площади Ленина и обсуждали наболевшие проблемы. Люди жаловались на декрет № 3, на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги в Пинске.

На акции присутствовал гомельский видеоблогер Максим Филиппович. Его попытались задержать трое людей в штатском.

«Три человека в штатском подошли, схватили меня и поволокли к автозакам, порвали куртку. Когда подошли митингующие, они стали убегать», — рассказал Филиппович на митинге.

Пинчане долго не расходились. К середине митинга к собравшимся вышел еще один представитель милиции — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Виктор Мельников.

«Вам никто не мешает общаться. Но если вы пойдете маршем и будете нарушать закон, будет совершаться что-то противозаконное, мы будем пресекать», — сказал Мельников.

Спустя полтора часа после начала акции собравшиеся постепенно разошлись.

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