СМИ: на северо-востоке Китая найдены тропы со следами динозавров

ШАНХАЙ, 11 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Следы динозавров обнаружены на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь группой ученых из Китая, Республики Корея и США. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Тропы со следами были найдены на одной из проселочных дорог в горной местности в районе города Лунцзин в Яньбянь-Корейском автономном округе в августе 2015 года.

«На этих тропах обнаружены 55-сантиметровые следы гадрозавров (род динозавров семейства утконосых, прим. ТАСС). Животные, которые их оставили могли быть до семи метров в длину», — рассказал агентству профессор Китайского университета геофизических наук Син Лида.

В числе находок, добавил он, также тропы, по которым ходили плотоядные динозавры со следами, размер которых варьируется от 21 до 43 сантиметров.

Эти находки, считает китайский ученый, позволят лучше понять ландшафт этой местности во время мелового периода, который начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад.