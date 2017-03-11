В Сочи стало меньше нелегальных таксистов

В Сочи проходят рейды по выявлению нелегальных таксистов. Как показали результаты первых проверок — на сегодняшний день у абсолютного большинства водителей с разрешительной документацией все в порядке.

Как отметила заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Администрации Сочи Наталья Ляпустина, новые таксисты приезжают каждый год. Благодаря проведенным работам большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке, выходят из тени.

Таксисты часто нарушают правила стоянки. Встретить на автобусных остановках белые ряды такси не редкость. В городе 37 стоянок для такси, которые оборудованы специальным знаком 5.18 с общим количеством машиномест порядка 170.