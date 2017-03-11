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16:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи стало меньше нелегальных таксистов

Рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе. Во время курортного сезона контроль над перевозками будет усилен.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи проходят рейды по выявлению нелегальных таксистов. Как показали результаты первых проверок — на сегодняшний день у абсолютного большинства водителей с разрешительной документацией все в порядке.

Как отметила заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Администрации Сочи Наталья Ляпустина, новые таксисты приезжают каждый год. Благодаря проведенным работам большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке, выходят из тени.

Таксисты часто нарушают правила стоянки. Встретить на автобусных остановках белые ряды такси не редкость. В городе 37 стоянок для такси, которые оборудованы специальным знаком 5.18 с общим количеством машиномест порядка 170.

Рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе 2−3 раза в месяц. Во время курортного сезона контроль над перевозками будет усилен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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