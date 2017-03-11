В Правительстве Башкирии разъяснили, кому полагается социальная выплата в 300 тысяч рублей

«10 февраля 2017 года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам улучшения демографической ситуации в республике. Тогда же было дано поручение Правительству РБ в срок до 1 марта разработать ряд мер по увеличению рождаемости, выявить объективные и субъективные причины, — рассказал Салават Сагитов. — Наша рабочая группа представила на согласование ряд мер медицинского, социального, информационного и финансового характера. Был подписан первый Указ Главы Башкортостана. Думаю, будет череда таких документов. Первый Указ — о единовременной выплате 300 тысяч рублей молодым семьям на рождение первенца».

Заместитель Премьер-министра отметил, что в 90-е годы в республике средний возраст женщины при рождении первого ребенка был 23 года. Сегодня уже 27 лет. Причин множество. Изменилась система ценностей молодежи. Сегодня карьера на первом месте, семья на втором, а дети и того ниже. Молодые люди хотят получить образование, хорошую работу, жилье и только потом ставится вопрос о создании семьи и еще позже о детях. Все эти факторы имеют влияние. Правительство изучило те меры, которые смогут простимулировать рождаемость.

Сегодня есть программа по улучшению жилищных условий «Жилье для российской семьи». Она принята 31 декабря 2014 года. Сегодня в республике по этой программе по самым разным категориям стоят в очереди около 19 тысяч семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия. В очереди находится около двух тысяч семей в возрасте до 35 лет, и у которых еще нет детей. В первую очередь эти семьи хотят приобрести жилье.

По словам Салавата Сагитова, право на получение социальной выплаты с 1 января 2017 года будет иметь семья, члены которой являются гражданами Российской Федерации, проживающая на территории Республики Башкортостан, соответствующая следующим условиям:

а) признанная нуждающейся в жилом помещении;.

б) возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет;.

в) первый ребенок в такой семье рожден в период с 1 января.

2017 года до 31 декабря 2018 года включительно.

г) также семья должна иметь доходы, достаточные для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита.

Чтобы стать участником этой программы, необходимо обратиться в муниципалитеты по месту жительства. Именно там идет формирование очередей нуждающихся. Сегодня уже более двух тысяч таких семей стоят в очереди.

Если в этих семьях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года (на момент действия программы) родится первенец, то они получат эту единовременную субсидию в 300 тысяч рублей.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ напомнил, что программа «Жилье для российской семьи» действует с 2014 года. Есть семьи, получившие за это время новое жилье. И, если у них в указанный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года также родится первенец, то такие молодые семьи также имеют право на получение 300 тысяч рублей уже на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Участники программы «Жилье для российской семьи» не должны приносить какие-либо дополнительные документы для получения 300 тысяч рублей. Если молодая семья становится в очередь на улучшение жилищных условий, она автоматически становится претендентом на получение этих средств при рождении, подчеркну, первого ребенка. Это право имеют все молодые семьи, вставшие на жилищный учет, и родившие первенца до 1 января 2019 года.

Полный текст интервью размещен на сайте Правительства РБ.