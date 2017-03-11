Райцентр под Воронежем остался без воды и тепла

Такой аварии в Поворино не помнят и старожилы. Во всем райцентре Поворино больше девяти часов не было воды, а в некоторых районах города проблема продлилась на срок более суток.

— Сигнал на диспетчерский пункт поступил в пятницу 10 марта, в 11 часов 20 минут, — рассказал корреспонденту интернет-газеты «Время Воронежа» помощник главы Поворинского района по ГО и ЧС Герман Антипов. — Как удалось быстро выяснить, на водозаборе вышел из строя датчик повышенной надежности давления воды. Подскочившее давление на ветхих сетях привело к шести серьезным порывам. В 15.00 было принято решение остановить подачу воды. Весь город остался без водоснабжения.

Действия водоснабжающей организации вызвали немало вопросов и «эмчээсников». Руководители ООО «Повориноводоканал», эксплуатирующей водозабор попытались отправить неисправный агрегат в Воронеж с попутным автобусом — его не приняли из-за антитеррористического запрета на такие «передачи». Попытки отремонтировать датчик самостоятельно тоже не увенчались успехом. Наконец, в Воронеж снарядили автомобиль, и к 12 ночи проблема была ликвидирована.

Перебои с водой привели к остановке одной из котельных города. Школа, два детсада, 10 административных зданий и примерно тысяча квартир остались без тепла. Подача тепла возобновилась в ночь с пятницы на субботу.

Но на момент подготовки этой публикации, по словам Германа Антипова, в некоторых районах города воды все еще не было. Прорывы устраняют три бригады. Городская администрация заготовила питьевую воду и готова предоставить ее всем нуждающимся. Но заявок не поступало.

ООО «Повориноводоканал» — фирма частная, считается, что ее контролирует бывший глава района, ныне депутат райсовета Алексей Иванов. К ней неоднократно высказывала претензии природоохранная прокуратура и другие контролирующие органы, а несколько месяцев назад. В итоге в январе нынешнего года власти Поворино издали постановление, которым передавали водозабор и водопроводную сеть в ведение МУП «Город». Но выяснилось, что муниципальное предприятие не успело к этому моменту выправить себе лицензию на деятельность по добыче пресных вод. И пока, на непонятных основаниях деятельность на водозаборе продолжает «Повориноводоканал.

Автор: Лев Рыбкин.