Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Тарасов потратил на 8 Марта для Костенко тысячи евро - СМИ
«Стальные солдаты Путина»: таинственный спецназ РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16:29 (мск), источник: Время Воронежа

Райцентр под Воронежем остался без воды и тепла

Пострадавшие винят в этом фирму местного депутата.

Такой аварии в Поворино не помнят и старожилы. Во всем райцентре Поворино больше девяти часов не было воды, а в некоторых районах города проблема продлилась на срок более суток.

— Сигнал на диспетчерский пункт поступил в пятницу 10 марта, в 11 часов 20 минут, — рассказал корреспонденту интернет-газеты «Время Воронежа» помощник главы Поворинского района по ГО и ЧС Герман Антипов. — Как удалось быстро выяснить, на водозаборе вышел из строя датчик повышенной надежности давления воды. Подскочившее давление на ветхих сетях привело к шести серьезным порывам. В 15.00 было принято решение остановить подачу воды. Весь город остался без водоснабжения.

Действия водоснабжающей организации вызвали немало вопросов и «эмчээсников». Руководители ООО «Повориноводоканал», эксплуатирующей водозабор попытались отправить неисправный агрегат в Воронеж с попутным автобусом — его не приняли из-за антитеррористического запрета на такие «передачи». Попытки отремонтировать датчик самостоятельно тоже не увенчались успехом. Наконец, в Воронеж снарядили автомобиль, и к 12 ночи проблема была ликвидирована.

Перебои с водой привели к остановке одной из котельных города. Школа, два детсада, 10 административных зданий и примерно тысяча квартир остались без тепла. Подача тепла возобновилась в ночь с пятницы на субботу.

Но на момент подготовки этой публикации, по словам Германа Антипова, в некоторых районах города воды все еще не было. Прорывы устраняют три бригады. Городская администрация заготовила питьевую воду и готова предоставить ее всем нуждающимся. Но заявок не поступало.

ООО «Повориноводоканал» — фирма частная, считается, что ее контролирует бывший глава района, ныне депутат райсовета Алексей Иванов. К ней неоднократно высказывала претензии природоохранная прокуратура и другие контролирующие органы, а несколько месяцев назад. В итоге в январе нынешнего года власти Поворино издали постановление, которым передавали водозабор и водопроводную сеть в ведение МУП «Город». Но выяснилось, что муниципальное предприятие не успело к этому моменту выправить себе лицензию на деятельность по добыче пресных вод. И пока, на непонятных основаниях деятельность на водозаборе продолжает «Повориноводоканал.

Автор: Лев Рыбкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Нидерланды не впустили в страну главу турецкого МИД Чавушоглу
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь