Железнодорожники дали правительству срок до 31 марта
В Кишиневе порядка тысячи человек вышли в субботу на протест, требуя погасить на предприятии «Железная дорога Молдовы’долги по заработной плате.
В Кишиневе порядка тысячи человек вышли в субботу на протест, требуя погасить на предприятии «Железная дорога Молдовы’долги по заработной плате.
Долги властей простым трудящимся уже превысили 130 миллионов леев.
Колонна работников железной дороги и представителей отраслевого профсоюза проследовала от Железнодорожного вокзала до Дома правительства.
Там состоялся митинг, где, в частности, отмечался факт отмывания денег некоторыми недобросовестными чиновниками.
Митингующие скандировали: «Зарплата!».
Основное требование протестующих — выплата до 31 марта этого года задолженности по заработной плате с компенсацией ущерба, причиненного несвоевременной оплатой труда, каждому сотруднику предприятия.
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Среди других требований железнодорожников — восстановление нормальной продолжительности рабочего дня, отмена технического выходного, повышение заработной платы.
Участники акции протеста обвинили в своих злоключениях как нынешнее руководство «Железной дороги», так и его предшественников.
Директор «Железной дороги Молдовы» Юрий Топалэ в сопровождении своих заместителей вышел к протестующим. Он заявил, что старается исправно выплачивать зарплату, но с погашение долгов перед работниками предприятия «пока существуют проблемы».
Акцию протеста молдавских железнодорожников поддерживает Национальная конфедерация профсоюзов.