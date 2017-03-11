Железнодорожники дали правительству срок до 31 марта

Там состоялся митинг, где, в частности, отмечался факт отмывания денег некоторыми недобросовестными чиновниками. Митингующие скандировали: «Зарплата!».

Колонна работников железной дороги и представителей отраслевого профсоюза проследовала от Железнодорожного вокзала до Дома правительства.

Долги властей простым трудящимся уже превысили 130 миллионов леев.

Основное требование протестующих — выплата до 31 марта этого года задолженности по заработной плате с компенсацией ущерба, причиненного несвоевременной оплатой труда, каждому сотруднику предприятия.

Кто хочет окончательно убить ГП «Железная дорога Молдовы» >>>.

Среди других требований железнодорожников — восстановление нормальной продолжительности рабочего дня, отмена технического выходного, повышение заработной платы.

Участники акции протеста обвинили в своих злоключениях как нынешнее руководство «Железной дороги», так и его предшественников.

Директор «Железной дороги Молдовы» Юрий Топалэ в сопровождении своих заместителей вышел к протестующим. Он заявил, что старается исправно выплачивать зарплату, но с погашение долгов перед работниками предприятия «пока существуют проблемы».

Акцию протеста молдавских железнодорожников поддерживает Национальная конфедерация профсоюзов.