Познер и Литвинова принесли извинения участнику-инвалиду на «Минуте славы»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Члены жюри программы «Минута славы» Рената Литвинова и Владимир Познер принесли извинения участнику с ограниченными возможностями Евгению Смирнову за свои высказывания после его выступления, однако не смогли убедить его продолжить участие в проекте. Видео с их извинениями на «Минуте славы» было выложено на сайте Первого канала.

В одном из выпусков шоу участник Евгений Смирнов из Сочи, инвалид без одной ноги, выступил с танцем с партнершей Аленой Щеневой. После чего Познер назвал его выступление «запрещенным приемом», а Литвинова назвала участника «человеком-ампутантом» и посоветовала пристегнуть вторую ногу.

«Вы понимаете, что я не хотел никак вас обидеть, когда говорил то, что я говорил?» — спросил Смирнова Познер, выйдя к участнику на сцену. Тот сказал, что понимает, но «вышло как вышло». «Я понимаю одно — сейчас участвовать в этом проекте я дальше не могу, только потому что объективного мнения в мою сторону быть уже не может», — сказал участник «Минуты славы».

В свою очередь, Познер посоветовал Смирнову не принимать такого решения. Он отметил, что восхищается участником и очень хочет видеть его дальше в проекте. «Я просто все равно хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что не был понят правильно. Я очень прошу вас все-таки участвовать в проекте», — отметил он.