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17:59 (мск), источник: Ictv.ua

«Вертолет-такси»: генерал ВСУ летает по делам

На центральной Красной площади Чернигова военные посадили вертолет, чтобы забрать одного из командующих Вооруженных сил Украины.

Это событие вызвало волну осуждения пользователей соцсетей, пишет УНИАН.

По информации местного общественного активиста Алексея Француза, вертолет забрал командующего Военно-воздушных сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который принимал участие в торжествах по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, которые прошли в областном музыкально-драматическом театре.

Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 — 0,72 т/час.

— Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом «служебного транспорта, — написал Француз.

Кроме того, он сослался на информацию пресс-службы командования ВВС ВСУ, где заявили об испытательном полете военного вертолета.

В региональном медиа-центре ВСУ черниговским журналистам сообщили, что вертолет совершал плановый полет.

Напомним, в Турции в одном из пригородов Стамбула разбился вертолет.

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