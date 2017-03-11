«Вертолет-такси»: генерал ВСУ летает по делам
На центральной Красной площади Чернигова военные посадили вертолет, чтобы забрать одного из командующих Вооруженных сил Украины.
На центральной Красной площади Чернигова военные посадили вертолет, чтобы забрать одного из командующих Вооруженных сил Украины.
Это событие вызвало волну осуждения пользователей соцсетей, пишет УНИАН.
По информации местного общественного активиста Алексея Француза, вертолет забрал командующего
Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 — 0,72 т/час.
— Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом «служебного транспорта, — написал Француз.
Кроме того, он сослался на информацию
В региональном
Напомним, в Турции в одном из пригородов Стамбула разбился вертолет.