«Вертолет-такси»: генерал ВСУ летает по делам

Это событие вызвало волну осуждения пользователей соцсетей, пишет УНИАН.

По информации местного общественного активиста Алексея Француза, вертолет забрал командующего Военно-воздушных сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который принимал участие в торжествах по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, которые прошли в областном музыкально-драматическом театре.

Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 — 0,72 т/час.

— Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом «служебного транспорта, — написал Француз.

Кроме того, он сослался на информацию пресс-службы командования ВВС ВСУ, где заявили об испытательном полете военного вертолета.

В региональном медиа-центре ВСУ черниговским журналистам сообщили, что вертолет совершал плановый полет.

Напомним, в Турции в одном из пригородов Стамбула разбился вертолет.