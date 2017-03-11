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19:33 (мск), источник: РИА Новости

Том Хэнкс похвастался походной «буханкой»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Голливудский актер Том Хэнкс сообщил в Instagram, что собирается отправиться в поход на советском автомобиле УАЗ-452, также известном как «буханка».

«У меня новый грузовичок! Собрался в поход!» — написал Хэнкс под фотографией. На снимке изображен УАЗ с венгерскими номерами старого образца.

Русскоязычные поклонники артиста оставили под фото множество восторженных комментариев. Некоторые предложили Хэнксу приобрести ещё несколько «буханок», хотя он не упоминал, что купил эту машину.

Актер регулярно выкладывает в Instagram снимки, на которых вот-вот сядет за руль «нового» автомобиля. Больше всего Хэнксу полюбились маленькие машины Fiat — они чаще всего встречаются в его фотоблоге.

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