Том Хэнкс похвастался походной «буханкой»

«У меня новый грузовичок! Собрался в поход!» — написал Хэнкс под фотографией. На снимке изображен УАЗ с венгерскими номерами старого образца.

Русскоязычные поклонники артиста оставили под фото множество восторженных комментариев. Некоторые предложили Хэнксу приобрести ещё несколько «буханок», хотя он не упоминал, что купил эту машину.