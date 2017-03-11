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17:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В горах края могут сойти лавины

Предупреждение действует в период с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта.

На территории края продолжает действовать экстренное предупреждение от МЧС по лавиноопасности.

В горах Краснодарского края, кроме горных районов Сочи, выше 2000 метров существует опасность схода лавин. Предупреждение действует в период с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта.

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать осторожность в горных районах. При необходимости можно звонить по телефонам 01, 101 или +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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