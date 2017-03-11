В горах края могут сойти лавины
Предупреждение действует в период с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта.
Предупреждение действует в период с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта.
На территории края продолжает действовать экстренное предупреждение от МЧС по лавиноопасности.
В горах Краснодарского края, кроме горных районов Сочи, выше 2000 метров существует опасность схода лавин. Предупреждение действует в период с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта.
Жителей и гостей Кубани просят соблюдать осторожность в горных районах. При необходимости можно звонить по телефонам 01, 101 или