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20:31 (мск), источник: РИА Новости

Почти 1,5 тысячи городских объектов Москвы помоют специальным шампунем

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Городские службы к концу апреля планируют помыть специальным шампунем почти 1,5 тысячи городских объектов Москвы, в том числе набережные, фонтаны и подземные пешеходные переходы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники ГБУ “Гормост” вымоют специальным шампунем почти 1,5 тысячи городских объектов. В их числе — 680 мостов, 119 транспортных тоннелей, 420 подземных пешеходных переходов, а также другие сооружения: набережные, фонтаны, памятники», — говорится в сообщении.

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Большая часть работы будет вестись вручную, но не без привлечения специальной техники. Полностью очистить накопившуюся за зиму грязь городские службы планируют в апреле.

«Первую промывку мы провели 1 марта. И закончим все работы — промывку и покраску — к 25 апреля. Промывку — еще раньше, если погода позволит, к 5—8 апреля», — цитирует портал слова начальника отдела эксплуатации ГБУ «Гормост» Сергея Бражника.

Масштабная уборка города после зимы стартовала в начале марта, в ходе которой коммунальщики приводят в порядок дороги, тротуары, дворы, парковки, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам, станциям метро, МЦК, железной дороги и объектам социальной сферы.

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