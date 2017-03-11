Почти 1,5 тысячи городских объектов Москвы помоют специальным шампунем

«Сотрудники ГБУ “Гормост” вымоют специальным шампунем почти 1,5 тысячи городских объектов. В их числе — 680 мостов, 119 транспортных тоннелей, 420 подземных пешеходных переходов, а также другие сооружения: набережные, фонтаны, памятники», — говорится в сообщении.

В столице начали готовить к весне деревья, высаженные по программе «Моя улица»

Большая часть работы будет вестись вручную, но не без привлечения специальной техники. Полностью очистить накопившуюся за зиму грязь городские службы планируют в апреле.

«Первую промывку мы провели 1 марта. И закончим все работы — промывку и покраску — к 25 апреля. Промывку — еще раньше, если погода позволит, к 5—8 апреля », — цитирует портал слова начальника отдела эксплуатации ГБУ «Гормост» Сергея Бражника.