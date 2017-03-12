Спасатели предупреждают самарцев, что ходить по льду Волги весной небезопасно

В субботу, 11 марта, в очередной раз инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и гражданами, устраивающими прогулки и осуществляющими переходы по реке на противоположный берег. Объяснили им про небезопасное пребывание на непрочном льду, какие непредсказуемые последствия их могут ожидать в случае провала под лед. Также всем гражданам были выданы памятки о мерах безопасности на водных объектах во время таяния льда и половодья, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

— Лед уже потерял свою прочность, стал рыхлым и наиболее опасным даже с последующим понижением температуры. Но многие любители зимней ловли, а также граждане, даже с детьми, прогуливаются по ледяной поверхности Волги, не осознавая той опасности, которая их подстерегает повсюду, когда они находятся между правым и левым берегом, — говорят спасатели.