Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В США растет мода на пересадку собственного жира
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
13:05 (мск), источник: Pro Город Самара

Спасатели предупреждают самарцев, что ходить по льду Волги весной небезопасно

Ходокам нужно быть особенно осторожными.

В субботу, 11 марта, в очередной раз инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и гражданами, устраивающими прогулки и осуществляющими переходы по реке на противоположный берег. Объяснили им про небезопасное пребывание на непрочном льду, какие непредсказуемые последствия их могут ожидать в случае провала под лед. Также всем гражданам были выданы памятки о мерах безопасности на водных объектах во время таяния льда и половодья, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

 — Лед уже потерял свою прочность, стал рыхлым и наиболее опасным даже с последующим понижением температуры. Но многие любители зимней ловли, а также граждане, даже с детьми, прогуливаются по ледяной поверхности Волги, не осознавая той опасности, которая их подстерегает повсюду, когда они находятся между правым и левым берегом, — говорят спасатели.

Особую опасность представляют маршруты следования судов на воздушных подушках, так как они, даже при небольшой скорости, из-за технических особенностей, не сможет сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ним.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Серьезный пожар в Самарской области: на предприятии «Куйбышевазот» горят установки
Премьер Турции заявил о «жестком» ответе на действия Нидерландов
СМИ узнали о возможных виновниках утечки данных ЦРУ
Помилованная президентом РФ Оксана Севастиди вышла на свободу
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
СМИ: дипломаты США призвали оставить в покое Сергея Кисляка
«Зенит» уступил «Амкару» в РФПЛ
СМИ: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
Спорт
КХЛ: ЦСКА раскусит Мурыгина, а СКА не справится со злым «Динамо» В Ярославле ЦСКА одержит крайне важную для себя победу, а "Динамо" учтёт свои ошибки во втором матче и одолеет СКА - в превью КХЛ
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь