На северо-западе Москвы спасли провалившегося под лед рыбака
В МЧС по Москве сообщили о спасении мужчины, провалившегося под лед на
В МЧС по Москве сообщили о спасении мужчины, провалившегося под лед на
«В 12 часов 22 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о тонущем человеке на Карамышевской набережной», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что мужчина был оперативно извлечен из ледяной воды и передан медикам для оказания необходимой помощи.