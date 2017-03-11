На северо-западе Москвы спасли провалившегося под лед рыбака

«В 12 часов 22 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о тонущем человеке на Карамышевской набережной», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что мужчина был оперативно извлечен из ледяной воды и передан медикам для оказания необходимой помощи.