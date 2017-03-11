В Волжском жалуются на запах гари и летающий по воздуху пепел
В Волжском горожане жалуются на запах гари в воздухе и летающий пепел. Волжане отмечают, что шлейф тяжелого задымленного воздуха идет со стороны «ТЭЦ-2», сообщает ВДТВ.
В Волжском горожане жалуются на запах гари в воздухе и летающий пепел. Волжане отмечают, что шлейф тяжелого задымленного воздуха идет со стороны «ТЭЦ-2», сообщает ВДТВ.
В ОНД и ПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам поясняют, что тяжелый воздух и пепел появились
На тушение большого пустыря стянуто несколько пожарных расчетов. Ситуация осложняется сильным ветром, который быстро раздувает пламя и разносит пепел на большие расстояния. В самом Волжском пожаров на пустырях не отмечено.