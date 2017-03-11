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19:12 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайберген cпел на китайском языке в восьмом туре I Am Singer

Как отмечается, Димаш Кудайберген с больным горлом исполнил на китайском языке песню «Рассвет».

Источник: Tengrinews

Казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в восьмом туре популярного китайского вокального конкурса I Am Singer, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечается, Димаш Кудайберген с больным горлом исполнил на китайском языке песню «Рассвет» певицы Хань Хун. По итогам восьмого тура казахстанец занял пятое место.

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