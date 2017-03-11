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20:15 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На Рижском направлении МЖД произошла отмена поездов из-за отказа технических средств

Движение поездов № 6012 (Шаховская-Москва) и № 6623 (Москва-Нахабино) отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Источник: Reuters

«Рижское направление, остановочный пункт Волоколамск, поезд № 6012 (Шаховская-Москва) полная отмена, поезд № 6623 (Москва-Нахабино) полная отмена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предварительная причина: отказ технических средств.

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