На Рижском направлении МЖД произошла отмена поездов из-за отказа технических средств
Движение поездов № 6012 (Шаховская-Москва) и № 6623 (Москва-Нахабино) отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает
Движение поездов № 6012 (Шаховская-Москва) и № 6623 (Москва-Нахабино) отменено на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает
«Рижское направление, остановочный пункт Волоколамск, поезд № 6012 (Шаховская-Москва) полная отмена, поезд № 6623 (Москва-Нахабино) полная отмена», — говорится в сообщении.
В