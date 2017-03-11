По 15 суток за «Марш нетунеядцев» в Молодечно получили лидеры оппозиции

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия признаны виновными в организации или участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые были совершены повторно.

МИНСК, 11 мар — Sputnik. К 15-ти суткам административного ареста приговорил суд Молодеченского района лидеров оппозиции, которые в пятницу вечером принимали участие в «Марше нетунеядцев».

Таким образом, лидеры правоцентристской коалиции, в которую входят ОГП, «За свободу» и БХД выйдут на свободу только в районе 19:30 минут 25 марта в День Воли, обратили внимание в пресс-службе БХД.

Соответственно, политики не смогут принять участие в ближайших мартовских акциях в Минске. Одна из них, разрешенная Мингорисполкомом, должна состояться 15 марта.

Кроме того, сегодня в Молодечно были рассмотрены административные дела еще нескольких активистов-участников акции. В частности, 7 суток ареста получила активистка БХД Ольга Ковалькова.

«Марш нетунеядцев» прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталсь получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.