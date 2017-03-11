Ближайшие ночи в Волгограде будут по-зимнему холодные
Волгоградские синоптики предрекают небольшое похолодание в ближайшие ночи, сообщает ВДТВ.
Волгоградские синоптики предрекают небольшое похолодание в ближайшие ночи, сообщает ВДТВ.
Так, 12 марта, днем будет без осадков,
13 марта и 14 марта осадков также не предвидится. Ветер восточный до 11 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение двух дней будет одинаковая. Ночью 0…-2ºС, днем +6…+8ºС. Только 14 марта ветер будет тише.