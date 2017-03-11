Ближайшие ночи в Волгограде будут по-зимнему холодные

Так, 12 марта, днем будет без осадков, юго-восточный ветер от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1…−3ºС, днем +7…+9ºС.

13 марта и 14 марта осадков также не предвидится. Ветер восточный до 11 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха в течение двух дней будет одинаковая. Ночью 0…-2ºС, днем +6…+8ºС. Только 14 марта ветер будет тише.