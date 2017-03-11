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20:38 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС напоминает о штрафах за сжигание травы

В ряде случаев виновников может ждать уголовная ответственность.

Главное управление МЧС России по Калининградской области обращается к ее жителям с призывом не жечь сухую траву и напоминает об установленной за это ответственности. Эта информация опубликована на сайте управления в субботу, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

В МЧС напоминают, что прошлогодняя трава — не мусор; она перегнивает и удобряет землю.

При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, снижается плодородие.

После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян, прежнего разнотравья не будет.

Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода.

С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда.

На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5−6 лет, а часто не восстанавливается вообще.

Палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам, к уничтожению жилых домов и даже гибели людей.

Дым наносит значительный вред здоровью человека, особенно он опасен для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания и сердечнососудистыми заболеваниями.

За сжигание травы гражданам, должностным и юридическим лицам грозит административная ответственность согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде трафа:

 — на граждан — в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;.

 — на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;.

 — на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме этого, согласно ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), ст. 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений») УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

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