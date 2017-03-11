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20:58 (мск), источник: 112.ua

В Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, температура до +12

В Киеве днем от +7 до +9, осадков не прогнозируют.

Источник: Reuters

В воскресенье, 12 марта, синоптики прогнозируют в Украине местами дожди, в некоторых областях с мокрым снегом, передает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны ожидаются осадки: пройдут дожди с мокрым снегом, температура будет днем составлять от 3 до 8 градусов тепла, на Закарпатье до +10.

На севере днем до +10, осадки прогнозируют лишь в Житомирской области, там прогнозируют дождь. В восточных областях — до +11, без осадков. На юге будет дождливо и до +12.

В Киеве днем от +7 до +9, осадков не прогнозируют.

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