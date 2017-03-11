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11 марта, источник: РИА Новости

Росприроднадзор изучит ситуацию, связанную с загрязнением воздуха в Омске

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров поручил Управлению Росприроднадзора по Омской области взять на особый контроль ситуацию с загрязнением воздуха в городе, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в субботу.

Источник: РИА Новости

В пятницу утром в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска начали поступать звонки от жителей города с жалобами на неприятный запах в воздухе. Поступило более 200 звонков. В соцсетях горожане сообщали о неприятном и вызывающем головные боли удушливом запахе в разных районах города. Позже специалисты установили, что причиной запаха является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется в промышленном производстве для добавления в не имеющий запаха природный газ с целью определения утечек.

Позднее стало известно, что следователи в Омске возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха после многочисленных жалоб жителей на резкий запах. В СК отмечали, что по результатам исследований проб воздуха предварительно установлено, что концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров поручил Управлению Росприроднадзора по Омской области взять на особый контроль ситуацию с загрязнением воздуха в городе», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, инспекторы Росприроднадзора и эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Омской области продолжают проверки на предприятиях, использующих в производстве этилмеркаптан (ОАО «Газпромнефть — Омский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод»).

Кроме того, задействованы передвижные лаборатории Минприроды по Омской области, которые производят оперативный отбор проб воздуха в промышленной зоне города, где находятся предприятия ОАО «Омский каучук», ООО «СГ — трейдинг» и АГЗС, а также в санитарно-защитной зоне Омска.

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