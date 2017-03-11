Росприроднадзор изучит ситуацию, связанную с загрязнением воздуха в Омске

В пятницу утром в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска начали поступать звонки от жителей города с жалобами на неприятный запах в воздухе. Поступило более 200 звонков. В соцсетях горожане сообщали о неприятном и вызывающем головные боли удушливом запахе в разных районах города. Позже специалисты установили, что причиной запаха является одорант этилмеркаптан (этантиол), который используется в промышленном производстве для добавления в не имеющий запаха природный газ с целью определения утечек.

Позднее стало известно, что следователи в Омске возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха после многочисленных жалоб жителей на резкий запах. В СК отмечали, что по результатам исследований проб воздуха предварительно установлено, что концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз.

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров поручил Управлению Росприроднадзора по Омской области взять на особый контроль ситуацию с загрязнением воздуха в городе», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, инспекторы Росприроднадзора и эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Омской области продолжают проверки на предприятиях, использующих в производстве этилмеркаптан (ОАО «Газпромнефть — Омский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод»).