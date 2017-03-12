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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума

По состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО содержится около 630 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Тюремное население России за счет гуманизации наказаний сократилось в XXI веке почти в два раза, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы (УИС) — ведомству исполнилось 138 лет.

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«В настоящее время решен ряд задач, направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний. Неуклонно сокращается численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС», — говорится в поступившем в агентство сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что по состоянию на 1 января этого года в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось порядка 630 тысяч человек (из них около 523 тысяч — в местах лишения свободы и свыше 107 тысяч — в СИЗО) — это наименьшее число узников в нынешнем веке.

Согласно статистике, за последние 20 лет наибольшее количество заключенных — свыше одного миллиона — было зафиксировано в 1997—2000 годах, а пик — 1,92 млн человек — приходится на 2000 год

Затем с каждым годом эта цифра снижалась.

Вместе с тем, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн граждан (в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, приговоренных к такому виду наказания).

Как подчеркивают в пресс-бюро, в настоящее время особым направлением работы ФСИН является обеспечение стандартов обращения с заключенными и осужденными.

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«В этих целях федеральной службой сформирован комплекс мер по их социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации. Сделаны важные шаги по решению социальных проблем, восстановлению социально полезных связей, содействию в оформлении паспортов и документов, необходимых для получения пенсий, социальных пособий и ежемесячных денежных выплат», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в 106 исправительных учреждениях «реализуется эксперимент по апробации модели центра исправления осужденных, совершенствуются методы воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными».

«Активизирована работа по медико-санитарному обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Отмечается снижение показателя смертности от заболеваний на 12%, в том числе: от туберкулеза — на 54%, от ВИЧ-инфекции — на 7%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 2,3%, от онкологических заболеваний — на 13,4%», — утверждают в пресс-бюро.

В тюремное ведомство сегодня входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, восемь тюрем, 126 колоний-поселений, шесть исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительная инспекция и 2399 их филиалов.

Штатная численность персонала ФСИН составляет 300 тыс. человек.

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