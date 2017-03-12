Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Тюремное население России за счет гуманизации наказаний сократилось в XXI веке почти в два раза, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы (УИС) — ведомству исполнилось 138 лет.

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В 1879 году в этот день император Александр II издал указ о создании тюремного департамента

«В настоящее время решен ряд задач, направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения наказаний. Неуклонно сокращается численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС», — говорится в поступившем в агентство сообщении пресс-бюро. В нем отмечается, что по состоянию на 1 января этого года в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось порядка 630 тысяч человек (из них около 523 тысяч — в местах лишения свободы и свыше 107 тысяч — в СИЗО) — это наименьшее число узников в нынешнем веке.

Согласно статистике, за последние 20 лет наибольшее количество заключенных — свыше одного миллиона — было зафиксировано в 1997—2000 годах, а пик — 1,92 млн человек — приходится на 2000 год

Затем с каждым годом эта цифра снижалась. Вместе с тем, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн граждан (в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, приговоренных к такому виду наказания). Как подчеркивают в пресс-бюро, в настоящее время особым направлением работы ФСИН является обеспечение стандартов обращения с заключенными и осужденными.

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