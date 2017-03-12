Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума
По состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО содержится около 630 тысяч человек.
По состоянию на 1 января в тюрьмах, колониях и СИЗО содержится около 630 тысяч человек.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Тюремное население России за счет гуманизации наказаний сократилось в XXI веке почти в два раза, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
12 марта в России отмечается День работника
«В настоящее время решен ряд задач, направленных на либерализацию
В нем отмечается, что по состоянию на 1 января этого года в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось порядка 630 тысяч человек (из них около 523 тысяч — в местах лишения свободы и свыше 107 тысяч — в СИЗО) — это наименьшее число узников в нынешнем веке.
Затем с каждым годом эта цифра снижалась.
Вместе с тем, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн граждан (в настоящее время на учете в
Как подчеркивают в
«В этих целях федеральной службой сформирован комплекс мер по их социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации. Сделаны важные шаги по решению социальных проблем, восстановлению социально полезных связей, содействию в оформлении паспортов и документов, необходимых для получения пенсий, социальных пособий и ежемесячных денежных выплат», — говорится в
В нем отмечается, что в 106 исправительных учреждениях «реализуется эксперимент по апробации модели центра исправления осужденных, совершенствуются методы воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными».
«Активизирована работа по
В тюремное ведомство сегодня входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, восемь тюрем, 126
Штатная численность персонала ФСИН составляет 300 тыс. человек.