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04:23 (мск), источник: ТАСС

Артисты балета станцевали в московском метро

На платформе станции «Достоевская» артисты балета исполнили театральную постановку «Кафе Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Ночь балета» прошла в московском метрополитене. Как сообщил журналистам начальник метро Дмитрий Пегов, более 150 человек увидели театральную постановку «Кафе Идиот» в живом исполнении артистов балета прямо на платформе станции «Достоевская».

«Это очень необычная и вдумчивая постановка, созданная по мотивам романа Федора Достоевского — тем интереснее было познакомиться с ней в неповторимой ночной атмосфере московского метро. “Ночи в метро” никогда не оставляют пассажиров равнодушными, после каждого такого мероприятия мы получаем множество предложений с темами для новых ночей», — сказал Пегов.

Часть приглашений на мероприятие была разыграна в социальных сетях метрополитена. Перед началом постановки в исполнении артистов театра «Балет Москва» в вестибюле станции играла живая музыка в исполнении музыкантов проекта «Музыка в метро», прямая трансляция мероприятия была доступна в официальных группах метро в социальных сетях. Планируется, что следующая «Ночь в метро» состоится в апреле.

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«Ночь в метро» — это культурно-образовательный проект, в рамках которого станции московского метрополитена на одну ночь становятся площадками для различных просветительских мероприятий. Проект стартовал в ноябре 2015 года — на «Новослободской» прошла «Ночь йоги в метро». Тогда заняться йогой и увидеть национальные индийские танцы пришли более 100 человек.

В январе 2016 года на «Менделеевской» прошла шоу-лекция, посвященная изобретателю Николе Тесле, в конце мая на «Сретенском бульваре» зрители смогли увидеть выступления лучших российских иллюзионистов, а в октябре на «Славянском бульваре» состоялась «Ночь социальной рекламы». В конце 2016 года станция «Кропоткинская» стала сценой для постановки «Воскресение» в исполнении актеров Академии Никиты Михалкова.

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