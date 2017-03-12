Артисты балета станцевали в московском метро
На платформе станции «Достоевская» артисты балета исполнили театральную постановку «Кафе Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского.
На платформе станции «Достоевская» артисты балета исполнили театральную постановку «Кафе Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. «Ночь балета» прошла в московском метрополитене. Как сообщил журналистам начальник метро Дмитрий Пегов, более 150 человек увидели театральную постановку «Кафе Идиот» в живом исполнении артистов балета прямо на платформе станции «Достоевская».
«Это очень необычная и вдумчивая постановка, созданная по мотивам романа Федора Достоевского — тем интереснее было познакомиться с ней в неповторимой ночной атмосфере московского метро. “Ночи в метро” никогда не оставляют пассажиров равнодушными, после каждого такого мероприятия мы получаем множество предложений с темами для новых ночей», — сказал Пегов.
Часть приглашений на мероприятие была разыграна в социальных сетях метрополитена. Перед началом постановки в исполнении артистов театра «Балет Москва» в вестибюле станции играла живая музыка в исполнении музыкантов проекта «Музыка в метро», прямая трансляция мероприятия была доступна в официальных группах метро в социальных сетях. Планируется, что следующая «Ночь в метро» состоится в апреле.
«Ночь в метро» — это
В январе 2016 года на «Менделеевской» прошла