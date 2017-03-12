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10:50 (мск), источник: Вести Приморье

Синоптики «обещают» Владивостоку более 20 мм осадков

В понедельник, 13 марта, во Владивостоке ожидается выпадение около 23 мм осадков в виде снега и снега с дождем.

В понедельник, 13 марта, во Владивостоке ожидается выпадение около 23 мм осадков в виде снега и снега с дождем, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

Согласно уточненному прогнозу, осадки в виде дождя (0,5 мм за 6 часов) начнутся вечером в воскресенье, 12 марта. В ночь на понедельник осадки, преимущественно в виде снега, усилятся (9,61 мм за 6 часов). Утром и днем 13 марта ожидается выпадение еще более 13 мм осадков. Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. Ветер свежий 8−10 м/с.

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