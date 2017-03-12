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10:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Госархив края приглашает хабаровчан на выставку документальных реликвий

Фонд архива насчитывает более одного миллиона единиц документов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.

В Государственном архиве региона открылась выставка «Документальные реликвии Хабаровского края». Фонд Госархива насчитывает более одного миллиона единиц хранения, содержащих информацию об истории общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни не только края, но и Дальневосточного региона в целом, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов правительства региона, экспозиция подготовлена на основе архивных документов начала XX века. Это метрические книги актов гражданского состояния, уникальные документы периода Гражданской войны на Дальнем Востоке, денежные знаки, а также более 20 снимков старого Хабаровска, выполненных по уникальной технологии нанесения черно-белого изображения на стекло.

«В отличии от обычного снимка на фотобумаге, это позволяет сохранять изображение на долгие годы. Некоторым из них более ста лет. В числе уникальных экспонатов, которые можно увидеть на выставке, документ на шелке. Это удостоверение командующего партизанскими отрядами Приморья Алексея Флегонтова от 1921 года. В нем отмечается, что владелец является членом Военного совета и руководит всеми соединениями области», — рассказал главный хранитель фондов отдела госархива Максим Мячин.

Выставка будет доступна для посетителей до 28 апреля по адресу: ул. Запарина, 75.

Государственный архив Хабаровского края, основанный 21 марта 1941 года, на сегодняшний день является одним из крупнейших на Дальнем Востоке. С 2013 года в Госархиве края началась активная работа по оцифровке фондов. На сегодняшний день компьютерную обработку прошли более 11 миллионов 700 тысяч листов (документов, фотографий и т. д.).

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