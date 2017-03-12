«ЭРА-Глонасс» будоражит умы приморцев

14 декабря Дмитрий купил машину на японском аукционе. Ждал, что минивэн доставят в Томск к Новому году в подарок семье. Но возникла задержка, и авто оказалось на российской таможне уже после 1 января 2017 года.

Дмитрий Киселев, автовладелец: «Получается, машину ввозим, документ ПТС на нее не выдают, у нас получается металлолом за полмиллиона. Я написал от себя, что подайте мне разрешение, чтобы я мог устанавливать данную систему на машины. Пришел ответ: “Мы вас обучим”, но сертификационных центров пока нет, самой системы “ЭРЫ-Глонасс” в продаже пока нету».

Та же проблема у жителя Краснодара.

Александр: «Машину пришлось забирать на эвакуаторе. Нужно было за свой счет вывозить, потому что передвигаться на машине без ПТС незаконно».

И Дмитрий, и Александр всё же получили документы на автомобиль, как и еще несколько сотен автовладельцев. В таможне порта Владивосток приняли решение оформлять машины без «ЭРЫ-Глонасс», ввезенные до 15 февраля.

Алексей Кузьмин, первый заместитель начальника Владивостокской таможни: «Это только в отношении этих автомобилей. По вновь прибывшим автомобилям ждем решения правительства Российской Федерации по утверждению порядка установки данных кнопок и законодательного их закрепления».

На новые автомобили «тревожную кнопку» устанавливают в заводских условиях. Но как установить систему, например, на праворульную подержанную «японку»? Теплоходы из Тоямы прежде сотнями ввозили б/у автомобили на Дальний Восток. Отсюда их перегоняли по всей стране. Брокеры порой вели торги одновременно на нескольких аукционах — такой высокий был спрос.

Сергей Островский, брокер: «Сейчас продать пять машин — это хорошо. Раньше мы продавали и 25, и 30».

Пока что «ЭРУ-Глонасс» называют не иначе как шлагбаумом для подержанных иномарок.

Вячеслав Лысаков, депутат Государственной думы РФ: «Оно для ДВ и Сибири абсолютно убийственно. У них нет альтернативы другой. Это секондхенд, который идет из Японии, он очень качественный, он закрывает все сферы жизни».

Игорь Моржаретто, автоэксперт: «Система приживется безусловно, система направлена в будущее, цели, которые стоят, они благие, но на сегодняшний день требования, как мне кажется, чрезвычайно жесткие».

Автолюбители готовы заботиться о собственной безопасности, но четкого алгоритма, кто, как и за какую сумму оснастит автомобили новым устройством нет.

Самое сложное и, пожалуй, невыполнимое условие для установки системы на подержанный автомобиль — три краш-теста.

Владимир Мальцев, помощник министра промышленности и АПК: «Эта процедура стоит довольно дорого, около 250 000 долларов, на наши деньги это порядка 15 миллионов рублей. В этом случае просто легче отказаться от автомобиля».

Выдержит ли такой краш-тест дальневосточный авторынок? Практически все машины в регионе — подержанные японские авто. В 2016 через таможни Дальнего Востока прошло больше 50000 «японок». А сейчас знаменитый авторынок Владивостока заметно опустел.

Автодилеры Владивостока вносят свои предложения: например, упрощенный регламент для машин с пробегом. Такой добровольно предложили владельцам уже находящихся в эксплуатации авто — разница лишь в том, что кнопка не срабатывает автоматически при ударе — на нее должен нажать водитель.

Андрей Галицких, представитель инициативной группы автодилеров: «Инструкция есть, но там много дыр. Ведь чтобы поставить эту систему на автомобиль, нужно: первое — сертификат. А как ты будешь три этих краш-теста здесь проводить? Кто тебе даст три “Лексуса” или три “Ниссана Теаны”, каких-нибудь, чтобы ты их разбил»?

По этой же причине с российского рынка могут исчезнуть «Бугатти», «Астон Мартин», «Мазератти» и другие авто-премиум класса. В стране они продаются почти что штучно. И жертвовать люксовыми моделями для краш-теста просто нет смысла. Хотя некоторые дилеры все-таки пошли навстречу «новой ЭРЕ» и уверяют: на стоимость авто это не повлияет.

Василий Битюков, директор по продажам дилерского центра: «Модельный ряд у нас соответственно не сокращался и нам пришли уже автомобили готовые, с системой “ЭРА-Глонасс”, установленной на заводе и сертифицированные по всем стандартам».

— Модуль «Глонасс», gsm-модуль, центральный процессор. Это всё в одной коробке. Это мозги и сердце системы.

Эта компания поставляет терминалы «ЭРА-Глонасс» на автозаводы и готова обучать установке системы представителей в регионах. Здесь готовы развенчать самые распространенные мифы: следить за водителем система не будет: до тех пор, пока не наступит ДТП, она просто «спит». Терминал может подключаться ко всем мобильным операторам «большой тройки» и связываться с колл-центром по выделенному каналу — то есть, проблемы со связью тоже не возникнет. Но один вопрос так и остается без ответа — что делать владельцам подержанных авто?

Владимир Макаренко, директор по развитию компании по производству телекоммуникационного оборудования: «В этом регламенте нет разницы между ввозимым подержанным и сертифицируемым новым автомобилем. У нас есть информация, что может быть подготовлен какой-то альтернативный алгоритм, но сейчас мы в ожидании этого алгоритма».