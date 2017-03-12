Сквер имени Александра Вампилова появится в Иркутске

Сквер имени Вампилова планируется обустроить в Свердловском округе Иркутска к 80-летнему юбилею драматурга. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с жителями. Глава города отметил, что в текущем году в округе планируется благоустроить территории в микрорайоне Первомайский, особо охраняемую зону на Синюшиной горе, продолжить благоустройство Якоби и Пади Долгая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Подводя итоги 2016 года, Дмитрий Бердников сообщил, что в Свердловском округе проведен рекордный объем работ по ремонту и реконструкции дорог. Отремонтировано более 180-ти объектов улично-дорожной сети, на 400 тысяч кв. метров асфальтового полотна проведен ремонт большими картами, реконструирована ключевая развязка на улице Старокузьмихинской.

«Если мы будем двигаться такими темпами, то через несколько лет проблема с ямами на дорогах будет решена. Впервые в прошлом году нам удалось заставить подрядчиков переделывать плохо сделанное дорожное полотно, и дальше будем следить за качеством выполняемых работ», — отметил Дмитрий Бердников.

Мэр подчеркнул, что в округе активно ведется строительство социальных объектов, в частности корпуса школы № 64 на улице Гидростроителей на 550 мест, начнется строительство школы № 19. В прошедшем году заработал новый детский сад на 220 мест на улице Юрия Тена.

В 2016 году были отремонтированы четыре хоккейных корта, работа будет продолжена: приведут в порядок корты, расположенные по адресам Университетский, 87, Первомайский, 76 и бульвар Рябикова, 6. Будет заменено покрытие на спортивной площадке на улице 4-я Железнодорожная. Продолжится работа по благоустройству территории возле спортивного комплекса «Олимп» в Академгородке, здесь появятся теплые раздевалки и тренерские. Кроме того, начнется строительство ФОКа с бассейном на Синюшиной горе.