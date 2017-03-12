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10:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Минимальный набор продуктов для красноярцев подорожал на 78 рублей

В 2017 году он составил 140 рублей в день.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Красноярского края могут позволить себе купить минимальный набор продуктов за 4,2 тыс. рублей в месяц. Если перевести полученную сумму в дневную норму, то стоимость продуктов питания составит 140 рублей. Такие расчеты провели красноярские статистики.

По данным исследователей, ежедневно человек должен потреблять около 300 г хлеба, столько же картофеля, свежих овощей и фруктов. Предполагается, что на 4,2 тыс. рублей красноярец также может купить молочные продукты, сладости, масло и яйца. Рыбу достаточно есть один раз в неделю (около 350 г). Примечательно, что мясные продукты в списке не указаны.

Добавим, что по сравнению с прошлым годом минимальный набор продуктов для красноярцев подорожал на 78 рублей, подсчитали журналисты. Прожиточный минимум в регионе сейчас составляет 10 тысяч 821 рубль. Он снизился почти на 2,5%. Это связано со стремительным снижением цен на овощи и фрукты.

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