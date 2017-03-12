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10:22 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы стали чаще жаловаться на психиатров

Пациентам, согласно их жалобам, не сообщают основания их помещения в психиатрический стационар, не объясняют в доступной форме характер их психического расстройства, а также не говорят о целях и методах лечения.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае выросло количество жалоб, поступающих уполномоченному по правам человека от пациентов психиатрических учреждений.

Как отмечается в докладе краевого омбудсмена Марка Денисова, пациенты жалуются на то, что им якобы не сообщают основания их помещения в психиатрический стационар, не объясняют в доступной форме характер их психического расстройства, а также не говорят о целях и методах лечения.

В целом на нарушение гражданских прав при получении медицинской помощи в прошлом году пожаловались 102 человека — на 25 больше, чем годом ранее. Коллективное обращение поступило от жителей Шушенского района, у которых в больницах умерли родственники. Они посетовали не только на низкое качество медпомощи, но и на неэтичное поведение персонала медицинских учреждений на территории района.

Проверки, проведенные по этой жалобе контрольно-надзорными органами и медицинской страховой организацией, частично подтвердили обоснованность претензий граждан. Были выявлены «проблемы реализации специальной технологии контактов медперсонала с родственниками умерших».

В своем докладе уполномоченный отметил, что эта ситуация является «выдающейся в негативном смысле» в части «совершенно неприемлемого поведения руководства и персонала больницы, проявившего формальный подход не только к пациентам в процессе лечения, но и к родственникам умерших, обратившихся впоследствии за разъяснениями причин их смерти. Подобные проявления нарушений врачебной этики и медицинской деонтологии не должны становиться нормой».

К руководству медицинского учреждения применены дисциплинарные меры. По заявлениям граждан в связи со смертью их родных проводятся доследственные проверки.

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