На предстоящей неделе в Краснодарский край придут дожди

Исключением станет лишь понедельник — до 16−17 тепла по всей территории Кубани, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодаре осадки будет идти почти всю неделю — синоптики прогнозируют дожди со вторника по пятницу. Глобального похолодания не будет, но температура воздуха все же снизится. С 14−15 тепла в первые два дня недели до 11−12 выше нуля в дни, когда будут идти дожди. В воскресенье — до 11 выше нуля.

Пасмурно будет и в Анапе. В понедельник — облачно с прояснениями и до 16 выше нуля. Затем похолодает с приходом дождей — кратковременные осадки обещают на курорте во вторник четверг и пятницу — в эти дни 11−12 тепла. До 13 выше нуля будет в выходные.

Неделя в Геленджике начнется с приятного весеннего тепла — в понедельник до 16 выше нуля. Со вторника по пятницу дожди и, как следствие — похолодание. От 9 до 11 тепла всю оставшуюся неделю.

Сочи не избежит всеобщей тенденции к снижению температуры. После теплого понедельника — до 17 выше нуля — во вторник и последующие дни похолодает. Осадки в олимпийской столице, также, ожидаются до пятницы — 11−12 тепла в эти дни. К выходным воздух прогреется до 13 тепла.