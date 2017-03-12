Ученые заметили сильное снеготаяние на севере Красноярского края

Ученые Института естественных наук и математики УрФУ пришли к выводу, что мерзлота арктической части России не вечна. Уже шесть лет исследователи наблюдают за активным снеготаянием на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил портал It’s My City.

По словам ученого Вячеслава Захарова, в Игарке активный слой снега протаивает до трех метров в глубину. И этот показатель с каждым годом увеличивается.

«Исследователи ведут наблюдения состава осадков и слоя многолетнемерзлых пород на климатических станциях в Лабытнангах (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Игарке (Красноярский край)», — рассказывает Захаров.

Ученые подчеркивают, что для более точного прогнозирования судьбы регионов Западной и Восточной Сибири в зоне вечной мерзлоты необходимо еще три года.