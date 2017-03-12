Готовимся к ЦТ: сколько придется потратить родителям
Только за сборники тестов родителям абитуриентов придется заплатить около 30 рублей.
Только за сборники тестов родителям абитуриентов придется заплатить около 30 рублей.
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Родителям абитуриентов придется потратить на подготовку детей к централизованному тестированию от нескольких десятков до нескольких сотен рублей, убедился Sputnik.
Вступительная кампания 2017 года традиционно пройдет летом: в июне абитуриенты будут сдавать ЦТ, в августе же начнется подача заявлений в университеты. Многие абитуриенты готовятся к поступлению в вузы за год или даже два, но некоторые начинают заниматься лишь за несколько месяцев до самого тестирования.
Sputnik изучил предложения белорусских книжных магазинов, чтобы узнать, сколько стоят сборники подготовки к ЦТ. Так, за небольшие сборники упражнений в среднем родителям абитуриентов придется заплатить от пяти до 12 рублей — пособия по трем предметам обойдутся приблизительно в 30 рублей.
Помимо сборников тестов, многие абитуриенты пользуются
Для подготовки к ЦТ многие обращаются и к репетиторам. Так, в Минске стоимость часа занятия у репетитора стоит порядка
Таким образом, подготовка к централизованному тестированию может стоить для родителей от десятков до сотен белорусских рублей, а при усиленной учебе — и того дороже.