Предстоящая неделя в Хабаровском крае будет теплой

Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.

Синоптики обещают — всю неделю в Хабаровске будет теплая, солнечная погода. В столице региона самой теплой станет пятница, в этот предвыходной день столбики термометра поднимутся до +3°C. Осадков не ожидается, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Gismeteo.ru.

В понедельник, 13 марта, утром облачно, температура -6°C. Столбик термометра днем поднимется до +1°C. Ветер северный, до 10 м/с.

Почти такая же погода будет и во вторник, 14 марта. Утром воздух прогреется до -9°C, днём до +2°C. Будет дуть северный ветер.

В среду, 15 марта, утренняя температура поднимется до -9°C, будет облачно. Днём будет дуть северный ветер, до 3 м/с, температура +2°C.

Немного потеплеет в четверг, 16 марта. Также будет дуть северный ветер, до 3 м/с. Столбик термометра утром опустится до — 5 °C, днем потеплеет до + 3 °C.