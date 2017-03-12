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11:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Большой разлом: эксперт рассказал о причинах трещины на улице Большевистской

Отметим, на новую конструкцию фундамента застройщик получил заключение экспертизы. Как могли выдать?

А помните Райкина: «К пуговицам претензии есть?» Вот и здесь эксперты честно проверили, но лишь одну, конкретную часть проекта. И к этим «пуговицам» претензий нет. Однако если взглянуть на «костюм» целиком — картина совсем не благополучна. Чем это грозит и самой стройке, и окрестным зданиям — в интервью «Вестям» рассказал руководитель областной инспекции Госстройнадзора Валерий Анищенко.

Валерий Анищенко, руководитель Госстройнадзора по Новосибирской области:

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