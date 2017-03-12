Полиция в Индии нашла нобелевский сертификат, украденный у Сатьярти

В начале февраля квартира Сатьярти на юге Дели была обворована, сам нобелевский лауреат в это время находился в туре по Латинской Америке.
Менее чем через неделю полиция задержала подозреваемых, у них нашли копию наградной медали (оригинал Сатьярти отдал на хранение в музей Президентского дворца), однако сертификат найден не был.
Допросы троих подозреваемых не приносили результата, поскольку для них сертификат был «клочком бумаги». В поисках документа были задействованы 15 офицеров. «Все районы, в которых действовали воры в те пять дней, были обысканы нашими группами с помощью
В итоге в пятницу сертификат нашли в лесной зоне на юге Дели близ границы со штатом Харьяна.
Сатьярти поблагодарил полицию за возвращение копии медали и сертификата. В своем заявлении он отметил, что эта награда принадлежит каждому гражданину Индии и индийскому ребенку.
Кайлаш Сатьярти является основателем организации «Бачпан Бачао Андолан», которая борется против эксплуатации детей и рабства. Сатьярти и его организации удалось освободить более 80 тысяч детей, а также способствовать их реабилитации, реинтеграции в общество и образованию.
В 2014 году Сатьярти стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсафзай. Им присудили награду за борьбу против подавления и эксплуатации детей и молодежи и за право всех детей на образование.