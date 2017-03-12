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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Полиция в Индии нашла нобелевский сертификат, украденный у Сатьярти

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Полиция Индии нашла в лесной зоне на юге Дели сертификат о присуждении Нобелевской премии мира, ранее украденный у индийского лауреата Кайлаша Сатьярти, сообщает издание Hindu со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

В начале февраля квартира Сатьярти на юге Дели была обворована, сам нобелевский лауреат в это время находился в туре по Латинской Америке.

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Менее чем через неделю полиция задержала подозреваемых, у них нашли копию наградной медали (оригинал Сатьярти отдал на хранение в музей Президентского дворца), однако сертификат найден не был.

Допросы троих подозреваемых не приносили результата, поскольку для них сертификат был «клочком бумаги». В поисках документа были задействованы 15 офицеров. «Все районы, в которых действовали воры в те пять дней, были обысканы нашими группами с помощью собак-ищеек и конной полиции», — цитирует издание представителя полиции Ромила Баанию.

В итоге в пятницу сертификат нашли в лесной зоне на юге Дели близ границы со штатом Харьяна.

Документ найден в полной сохранности, поскольку воры поместили его в водонепроницаемый пакет

Сатьярти поблагодарил полицию за возвращение копии медали и сертификата. В своем заявлении он отметил, что эта награда принадлежит каждому гражданину Индии и индийскому ребенку.

Кайлаш Сатьярти является основателем организации «Бачпан Бачао Андолан», которая борется против эксплуатации детей и рабства. Сатьярти и его организации удалось освободить более 80 тысяч детей, а также способствовать их реабилитации, реинтеграции в общество и образованию.

В 2014 году Сатьярти стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсафзай. Им присудили награду за борьбу против подавления и эксплуатации детей и молодежи и за право всех детей на образование.

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