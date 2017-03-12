Полиция в Индии нашла нобелевский сертификат, украденный у Сатьярти

В начале февраля квартира Сатьярти на юге Дели была обворована, сам нобелевский лауреат в это время находился в туре по Латинской Америке.

Менее чем через неделю полиция задержала подозреваемых, у них нашли копию наградной медали (оригинал Сатьярти отдал на хранение в музей Президентского дворца), однако сертификат найден не был.

Допросы троих подозреваемых не приносили результата, поскольку для них сертификат был «клочком бумаги». В поисках документа были задействованы 15 офицеров. «Все районы, в которых действовали воры в те пять дней, были обысканы нашими группами с помощью собак-ищеек и конной полиции», — цитирует издание представителя полиции Ромила Баанию.

В итоге в пятницу сертификат нашли в лесной зоне на юге Дели близ границы со штатом Харьяна.