Поножовщиной закончился семейный конфликт между пасынком и отчимом

«В субботу, около 20.00 в одну из новосибирских больниц скорая помощь доставила 48-летнего мужчину — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России, но Новосибирской области. — Потерпевший был ранен ножом в живот. Медики сообщили о происшествии в полицию».

Cотрудники полиции установили, что мужчина пострадал в результате ссоры с пасынком. Во время конфликта 31-летний молодой человек ударил отчима ножом.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется дальнейшее расследование.