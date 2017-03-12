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11:10 (мск), источник: VN.ru

Поножовщиной закончился семейный конфликт между пасынком и отчимом

Вечером 11 марта скорая помощь доставила в одну из новосибирских больниц раненного ножом в живот мужчину. Медики сообщили о происшествии в полицию.

«В субботу, около 20.00 в одну из новосибирских больниц скорая помощь доставила 48-летнего мужчину — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России, но Новосибирской области. — Потерпевший был ранен ножом в живот. Медики сообщили о происшествии в полицию».

Cотрудники полиции установили, что мужчина пострадал в результате ссоры с пасынком. Во время конфликта 31-летний молодой человек ударил отчима ножом.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется дальнейшее расследование.

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