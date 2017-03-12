МЧС призывает опасаться тающих снегов и сосулек

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее, а сама масса неоднородна по составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую весьма объемные. Падение снега и льда с крыш, спровоцированное потеплением, представляет большую угрозу для прохожих.



Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила нахождения вблизи жилых домов и зданий:

— чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить;

— по возможности, не подходите близко к стенам зданий;

— если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

— всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.



Этим правилам родителям следует обучить своих детей. Также жителям края быть рекомендуют не парковать автотранспорт вблизи домов.