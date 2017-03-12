В Уфе для трудных подростков организуют весенние сборы

Как сообщили в столичном Центре патриотического воспитания молодежи, программа сборов состоит из двух частей. Сначала специалисты центра психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО» проведут с подростками занятия на общую тематику «Экология и юность». Задания будут направлены на формирование навыков позитивного мышления, активизации творческого мышления, развитие духовно-нравственных качеств личности.

Затем участники сборов побывают на экскурсии в Республиканском музее Боевой Славы, где им расскажут о военной истории Башкортостана.

Организаторы сборов — Комитет по молодежной политике администрации Уфы и городской Центр патриотического воспитания молодежи. Информация по телефону: (347) 279−06−60.