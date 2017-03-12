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09:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Обрушение» портального крана в Братске было частью работ по его демонтажу

СМИ региона несколько преувеличили масштабы происшествия.

Пресс-служба «Группы Илим» опровергла сообщения ряда СМИ об обрушении портального крана на территории промплощадки «Братского лесопромышленного комбината». Корр. ИА IrkutskMedia выяснил, что списанный кран упал в ходе работ по демонтажу. Пострадавших не было, и быть не могло, так как работы проводились под контролем специалистов.

«10 марта на территории лесной биржи промплощадки филиала Группы Илим в Братске проводились плановые работы по демонтажу списанного портального крана. Все работы производились с соответствующими разрешениями и допусками под контролем ответственных лиц», — сообщили в пресс-службе.

Накануне, 11 марта, ряд СМИ выпустили публикации о том, что на территории «БЛПК» в Братске обрушился кран. Видео, которое сняли очевидцы, начало быстро распространяться в социальных сетях, а само происшествие представлялось как авария.

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