«Обрушение» портального крана в Братске было частью работ по его демонтажу
СМИ региона несколько преувеличили масштабы происшествия.
СМИ региона несколько преувеличили масштабы происшествия.
«10 марта на территории лесной биржи промплощадки филиала Группы Илим в Братске проводились плановые работы по демонтажу списанного портального крана. Все работы производились с соответствующими разрешениями и допусками под контролем ответственных лиц», — сообщили в
Накануне, 11 марта, ряд СМИ выпустили публикации о том, что на территории «БЛПК» в Братске обрушился кран. Видео, которое сняли очевидцы, начало быстро распространяться в социальных сетях, а само происшествие представлялось как авария.