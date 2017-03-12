В Волгоградской области установят камеры в общественных местах за 700 млн

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, власти увеличат количество видеокамер в магазинах, торговых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры, спортивных и культурно-массовых сооружениях для обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений.

В настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.