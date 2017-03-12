В Волгоградской области установят камеры в общественных местах за 700 млн
Камеры видеонаблюдения установят в 2017 году на территории Волгоградской области, потратив на это 700 миллионов рублей в рамках внедрения комплекса «Безопасный город».
Камеры видеонаблюдения установят в 2017 году на территории Волгоградской области, потратив на это 700 миллионов рублей в рамках внедрения комплекса «Безопасный город».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.