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10:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области установят камеры в общественных местах за 700 млн

Камеры видеонаблюдения установят в 2017 году на территории Волгоградской области, потратив на это 700 миллионов рублей в рамках внедрения комплекса «Безопасный город».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, власти увеличат количество видеокамер в магазинах, торговых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры, спортивных и культурно-массовых сооружениях для обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений.

В настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.

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