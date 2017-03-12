Симферополь и Керчь установили температурный рекорд марта

«Судя по тем результатам, которые мы имеем, в Симферополе был установлен абсолютный температурный максимум за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений именно на 10 марта: + 21,6°. Это, конечно, выдающийся результат. В том числе, рекорд был побит в Керчи», — рассказал он.

Евгений Тишковец отметил, что в этом году весна на большей части европейской территории России опережает календарь почти на месяц, а в Крыму — на два. В настоящее время, отметил он, общий температурный фон превышает климатическую норму на восемь градусов.

«Так, как стартовала весна в Крыму и на большей части европейской территории России, мы не припомним. По крайней мере, с нулевых годов точно такого не было. Общий фон температурный сейчас на 8° превышает климатическую норму. И если в континентальной части России весна опережает календарь почти на месяц, то в Крыму опережение идет на два месяца. По сути, то, что до вчерашнего дня наблюдали жители Крыма, это погода в мае», — заключил он.