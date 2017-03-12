Помилованная Оксана Севастиди освобождена
12 марта помилованная президентом РФ Оксана Севастиди была освобождена из следственного изолятора «Лефортово».
12 марта помилованная президентом РФ Оксана Севастиди была освобождена из следственного изолятора «Лефортово».
По словам адвоката Ивана Павлова, она не будет общаться с журналистами до заседания в Верховном суде РФ, на котором рассмотрят вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора.
Между тем, Оксана Севастиди уже успела рассказать изданию «МК» о дальнейших планах. Жительница Сочи рассчитывает, что ее возьмут обратно на прежнее место работы.
«Но я сразу не пойду работать, нужно время, чтобы прийти в себя. Буду наслаждаться каждой минутой свободы. За решеткой я все переосмыслила. Начала ценить все, что у меня есть, еще сильнее. А у меня много чего есть: мама, друзья, работа», — отметила она.
Адвокат Иван Павлов отметил, что 15 марта на заседании в Верховном суде Оксана Севастиди сама сможет выступить перед судьями и рассказать, как все было на самом деле.
«У защиты есть главный аргумент: то, что каждый из нас может увидеть невооруженным глазом, не является гостайной. Согласно закону о гостайне, к таковой относятся только защищаемые сведения. То есть доступ к этим сведениям должен быть защищен от посторонних. В случае Оксаны этого не было. Она писала в SMS о том, что мог видеть по дороге каждый», — заявил он.