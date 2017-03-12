Помилованная Оксана Севастиди освобождена

По словам адвоката Ивана Павлова, она не будет общаться с журналистами до заседания в Верховном суде РФ, на котором рассмотрят вопрос о восстановлении сроков обжалования приговора.

Между тем, Оксана Севастиди уже успела рассказать изданию «МК» о дальнейших планах. Жительница Сочи рассчитывает, что ее возьмут обратно на прежнее место работы.

«Но я сразу не пойду работать, нужно время, чтобы прийти в себя. Буду наслаждаться каждой минутой свободы. За решеткой я все переосмыслила. Начала ценить все, что у меня есть, еще сильнее. А у меня много чего есть: мама, друзья, работа», — отметила она.

Адвокат Иван Павлов отметил, что 15 марта на заседании в Верховном суде Оксана Севастиди сама сможет выступить перед судьями и рассказать, как все было на самом деле.

«У защиты есть главный аргумент: то, что каждый из нас может увидеть невооруженным глазом, не является гостайной. Согласно закону о гостайне, к таковой относятся только защищаемые сведения. То есть доступ к этим сведениям должен быть защищен от посторонних. В случае Оксаны этого не было. Она писала в SMS о том, что мог видеть по дороге каждый», — заявил он.