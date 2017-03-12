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10:17 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде 12 марта: будет прохладно и дождливо

Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха днем не поднимется выше +9°C.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в воскресенье 12 марта — будет прохладно и по всей стране пройдут дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупреждали о кратковременном похолодании в конце недели, уточнив, что затем тепло снова вернется в республику.

«Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут небольшие осадки, в основном дождь», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет умеренный, северо-восточного направления, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+9°C.

В Минске днем также ожидается небольшой дождь, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+6°C.

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