Гидромет о погоде 12 марта: будет прохладно и дождливо

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в воскресенье 12 марта — будет прохладно и по всей стране пройдут дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупреждали о кратковременном похолодании в конце недели, уточнив, что затем тепло снова вернется в республику.

«Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут небольшие осадки, в основном дождь», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет умеренный, северо-восточного направления, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+9°C.

В Минске днем также ожидается небольшой дождь, а максимальная температура воздуха днем составит +3..+6°C.