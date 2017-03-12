Когда на смену дождям и похолоданию в Молдову вернется теплая погода

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. В Молдове на смену дождям придет спад температур. Синоптики утверждают, что это абсолютно нормальное явление. Согласно народным поверьям, в середине марта обязательно должно похолодать. «Баба Евдоха кожухи трясет»….

Кратковременные дожди начались уже в пятницу и продолжаются все выходные. С понедельника в Молдову придут холодные воздушные массы с севера. С 14 марта в ночные часы в республике ожидается до минус двух градусов по Цельсию на севере страны. Примерно такая же температура будет наблюдаться и у соседей. Молдавские синоптики рассказали, как долго продлится такая погода.

«Если сравнивать с погодой, которая была до этого, то действительно значительно похолодает. Впрочем, температура будет в пределах нормы, так как она ее значительно превышала», — сообщил Sputnik начальник центра прогнозов Государственной гидрометеорологической службы страны Геннадий Рошка.

По его словам, похолодание будет кратковременным.

«Такой температурный режим будет кратковременным — с 14 до 17 марта, а потом опять пойдет повышением температур как ночных, так и дневных», — сказал Рошка.

В подтверждение этому данные прогноза, опубликованные на сайте Госгидрометеорологической службы. В субботу, 18 марта, в республике днем ожидается в среднем +14, а ночные показатели установятся в пределах +1…+4.