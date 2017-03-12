Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу лошадей Пржевальского
Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель».
Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель».
Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу табун лошадей Пржевальского, передает Хабар 24. Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель». Таким способом в регионе хотят восстановить популяцию исчезающего вида.
Специалисты уверены, что проблем с акклиматизацией не будет. В зоопарке животные всегда жили на улице, поэтому новые климатические условия не должны стать для них испытанием. Но за судьбой лошадей всё равно будут следить. От них в ближайшее время ждут потомство.
«В природе они сохранились только в одном месте — в Монголии, оказывается. Остальные лошади Пржевальского имеются в зоопарках мира. Так что я думаю, при должном уходе они должны размножиться. Я думаю, всё будет с ними нормально», — рассказал директор зоопарка Шымкента Нургазы Бухарбаев.
По данным Русского географического общества, лошадь Пржевальского была открыта в 1879 году Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии. Занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Международного союза охраны природы. Данная порода считается как исчезнувший из природы вид.