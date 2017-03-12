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12:21 (мск), источник: Tengrinews

Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу лошадей Пржевальского

Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель».

Источник: Tengrinews

Шымкентский зоопарк выпустил в дикую природу табун лошадей Пржевальского, передает Хабар 24. Новым домом для них теперь станет огромная территория государственного национального парка «Алтын Эмель». Таким способом в регионе хотят восстановить популяцию исчезающего вида.

Специалисты уверены, что проблем с акклиматизацией не будет. В зоопарке животные всегда жили на улице, поэтому новые климатические условия не должны стать для них испытанием. Но за судьбой лошадей всё равно будут следить. От них в ближайшее время ждут потомство.

«В природе они сохранились только в одном месте — в Монголии, оказывается. Остальные лошади Пржевальского имеются в зоопарках мира. Так что я думаю, при должном уходе они должны размножиться. Я думаю, всё будет с ними нормально», — рассказал директор зоопарка Шымкента Нургазы Бухарбаев.

По данным Русского географического общества, лошадь Пржевальского была открыта в 1879 году Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии. Занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Международного союза охраны природы. Данная порода считается как исчезнувший из природы вид.

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